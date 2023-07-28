【楽天スーパーセール】 トートバッグ＆長財布 ケイトスペード セット SPADE KATE ポーチ/バニティ

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商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

頂き物で、使うことが無いため出品。新品未使用。外箱などはないです。4～5枚目が現品です。即購入可能。kate spade NEW YORK ケイト・スペード ニューヨークステイシーカラーブロックラップトップトートトートバッグ ハンドバッグ肩掛け ゴールドロゴWKRU7098ステイシーカラーブロック ラージ コンチネンタル ウォレットstaci colorblock large continental walletWLR00120 129WARM BEIGE MULTI牛革黒 ブラック ベージュ

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