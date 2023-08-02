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新しいコレクション 専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス ブレスレット

商品の説明

キラキラカットモルダバイト 約17×13.3×8.2mm
Avaron アヴァロン　ダイヤモンドブレスレット　18金ホワイトゴールド
リビアングラス 10mm
シャネル ココマーク ラインストーン 3連チェーン ブレスレット ヴィンテージ
グリーントルマリン 5.8mm
0503138 クォーツァイトブレスレット
プラチナルチルクォーツ 6.5mm
ルイヴィトン ブラスレ プレシャス ナノグラム ブレスレット メタル
内径約16cm
新品未使用 エルメス HERMES　レザーブレスレット　トゥルニ　トレッセ

スクエア！1ct ダイヤモンド K18 PGテニス ブレスレット 鑑別書付き
自分用にコレクション品の中から高品質なものを厳選して製作したデザインブレスレットです。
【新品未使用】K18 スクリューブレスレット 19cm
今後同じものは作れない希少なお品になりますが、オールブレスに比べて使用機会があまりなさそうなので大切にして下さる方にお譲りできればと思い出品します。
『品質保証』18 K金気質ブレスレットファッション経典ブレスレットH

CHANEL シャネル ココマーク チェーン ブレスレット ゴールド ビンテージ
◆モルダバイト
可愛い　スワロフスキー　ゴールド　ブレスレット
Sumi花様よりオールで購入したキラキラカットモルダバイトの余り玉です。光に当てるとモルダバイト特有の龍紋や気泡が確認できます✨
Sale k18イエローゴールド喜平ブレスレット１８金6.2g
厚みあり、表面に傷や欠けなくカットも綺麗な子です。
⭐︎【高級】天然 インカローズ ブレスレット 14.5mm
片側が平らになっているため王冠パーツとの間に少し浮きができることがありますので、その場合は優しく当て直してくださいませ。
VUITTON ヴィトン　ブレスレット
オールブレスは1本あたり20万円以上していますので1粒のお値段としてはお得です。
専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス

?新品?24K金波点ブレスレット女性のブレスレット黄金999
◆リビアングラス
Iwasaki様専用 パンドラ ブレスレット ストーン SV925 D9343
こちらもオールで購入したリビアングラスの余り玉です。こちらも余り玉と言ってもハイグレードな粒の中で厳選ておりますので、透明感あり、中はシュワシュワで色味もリビアンカラーがしっかり出ており、1粒としてはとても高品質な粒です。
BVLGARI(ブルガリ)　ブレスレット　MM124

Lovelinks ラブリンクス ブレスレット BOX付き
◆グリーントルマリン
◎4℃　Disney ディズニー　ミニーマウス　ブレスレット　K10PG ダイヤ
小粒ですが透明度が高くキラキラしていてとても綺麗です✨
アリス様専用ページゴールデンヒーラー　ブレスレット　9..9mm ②

パープルマイカ シリカ　レピドライト 光波動　ブレスレット　B0523-13
◆プラチナルチルクォーツ
クロスモチーフ シルバー ブレスレット
小粒ながらしっかりルチルが内包されている粒が多くほんのりキラキラしています。特に状態が良い子をモルダバイト側に配置していますので、プラチナルチルの良さも堪能できます。
インカローズ 6mm 内径16cm

天然トルコ石ブレスレット（径１６cm）

#M63 天然石　アマゾナイト　ブレスレット
ご縁がありますように(*^人^*)✨
【希少石】【レア色】ピンクスギライト

美品　ティファニー　コンビスクリューブレスレット　750&925 K18

ティファニー　TIFFANY　18cm　バイザヤードブレスレット　美品
※天然石のため多少の内包物や曇り、欠け、傷、凹み、歪み、サイズ誤差などがある場合がございますが、個性としてご理解下さいm(_ _)m
リビアングラス　ブレスレット　パワーストーン

お洒落！Pt850 ダイヤ デザイン ブレスレット 3.39g M1234
↓↓のタグをクリックして「販売中のみ表示」にチェックすると販売中の商品のみご覧になれます♪
czダイヤモンド シルバー925 プラチナ仕上げ 21,800円(税込)

【新品・高品質】スリランカ産 天然ルビー ブレスレット　WGgp
#らびす＊天然石shop

翡翠　ネックレス　美品　USA　PAT　ヴィンテージ　50玉　カフス2種類おまけ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

天然石 ピーターサイト ブレスレット 金 引寄せ 占い 風水 パワーストーン

超激レア✨　ルイヴィトン　ベルト　サンチュール フルール　ヴェルニ

⭐︎【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 8+mm

LOUISVUITTONルイヴィトン フラワーモチーフブレスレット フラワーフル

専用です、

三日月様専用

Tiffany ティファニー ブレスレット 925

超透明！最高品質ゴールドルチルブレスレット○

【回紋珠】【大粒】【天然石】【レインボーラ　ブラドライト】
キラキラカットモルダバイト 約17×13.3×8.2mmリビアングラス 10mmグリーントルマリン 5.8mmプラチナルチルクォーツ 6.5mm内径約16cm自分用にコレクション品の中から高品質なものを厳選して製作したデザインブレスレットです。今後同じものは作れない希少なお品になりますが、オールブレスに比べて使用機会があまりなさそうなので大切にして下さる方にお譲りできればと思い出品します。◆モルダバイトSumi花様よりオールで購入したキラキラカットモルダバイトの余り玉です。光に当てるとモルダバイト特有の龍紋や気泡が確認できます✨厚みあり、表面に傷や欠けなくカットも綺麗な子です。片側が平らになっているため王冠パーツとの間に少し浮きができることがありますので、その場合は優しく当て直してくださいませ。オールブレスは1本あたり20万円以上していますので1粒のお値段としてはお得です。◆リビアングラスこちらもオールで購入したリビアングラスの余り玉です。こちらも余り玉と言ってもハイグレードな粒の中で厳選ておりますので、透明感あり、中はシュワシュワで色味もリビアンカラーがしっかり出ており、1粒としてはとても高品質な粒です。◆グリーントルマリン小粒ですが透明度が高くキラキラしていてとても綺麗です✨◆プラチナルチルクォーツ小粒ながらしっかりルチルが内包されている粒が多くほんのりキラキラしています。特に状態が良い子をモルダバイト側に配置していますので、プラチナルチルの良さも堪能できます。ご縁がありますように(*^人^*)✨※天然石のため多少の内包物や曇り、欠け、傷、凹み、歪み、サイズ誤差などがある場合がございますが、個性としてご理解下さいm(_ _)m↓↓のタグをクリックして「販売中のみ表示」にチェックすると販売中の商品のみご覧になれます♪#らびす＊天然石shop

商品の情報

商品の状態新品、未使用

新しいコレクション 専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス ブレスレット

8分钟前

新しいコレクション 専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス ブレスレット

¥36,000 ¥20,520

(税込) 送料込み
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出品者

02b25

 1786

本人確認済
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02b25
新しいコレクション 専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス ブレスレット 新しいコレクション 専用 [限定品✨] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザインブレス ブレスレット

専用 [限定品 ] キラモル×リビアン×プラチナルチルのクラウンデザイン

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Deelfel ブレスレット レディース 人気 安い 可愛い プラチナ ゴールド カラー ジルコニア チェーン ハートブレスレット ピカピカ CZダイヤバングル 仕上げ ステンレス アレルギー対応ファッション アクセサリー (ゴールド＿グリーン) バレンタインデー プレゼント

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豪華な煌きのデザイン真珠ブレスレット

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Amazon | Deelfel ブレスレット レディース 人気 安い 可愛い プラチナ

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８ｍｍエナジーブレス　金のルチルクォーツＨＱ　０１　オンリーワンブレス

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