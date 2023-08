【内祝い】 【額装品】【激レア】となりのトトロ ロビーカード③ ジブリ　宮崎駿 その他

数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。

即購入可能です(^^)

<内容>

となりのトトロ ③

当時映画館にて飾られた宣材品のカードです。

かなりレアなカードです。

ただ実際に飾られたカードなのでピン穴や傷、

経年劣化もあります。

<額>

A3用額縁寸法=約縦33×横45×厚み1.5センチ、新品

フレーム色=ホワイト、額縁マット付き

額装マット使用する、しない選択可

(特にご希望がない場合はセットしない状態で発送します)

寸法イメージ写真を追加しました。

*写真にあるポストカードは付属しません。

※光の反射を避ける為、透明板を外した状態で撮影しています。

<発送形態>

らくらくメルカリ便(匿名配送)

エアクッション梱包、フレーム角の保護、紙袋に入れて丁寧に梱包しお届けします。

<同梱割引>

同寸法のフレームであれば

2枚以上同時購入(¥1,000〜)割引させていただきますので、購入前にコメントください♪

状態の良いものを選別しておりますが、

当時物になりますので完璧を求める方、

神経質な方はお控えください。

また取り扱っている絵は全てジブリ公式の絵になり、

この為だけに書き下ろされた絵など

今では1点限りの入手困難な貴重な絵も多数あります。

#もぐパパ_となりのトトロ

他サイトにも出品しております。

何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください(^^)

ジブリ関連グッズを多数出品しております。

ポスター カレンダー ポストカード 宮崎駿 鈴木敏夫 風の谷のナウシカ ラピュタ となりのトトロ 魔女の宅急便 紅の豚 もののけ姫 耳をすませば ハウルの動く城 崖の上のポニョ 風立ちぬ パンダコパンダ カリオストロの城 火垂るの墓 おもひでぽろぽろ 海がきこえる 平成狸合戦ぽんぽこ On Your Mark 猫の恩返し ゲド戦記 借りぐらしのアリエッティ コクリコ坂 思い出のマーニー アーヤと魔女 高畑勲 宮崎吾朗 アニメージュとジブリ展 ジブリ美術館 スタジオジブリ もぐパパ_となりのトトロ

商品の情報 ブランド スタジオジブリ 商品の状態 傷や汚れあり

