最安値で バーバリー BURBERRY サンダル 43 ロゴ ストライプ サンダル

バーバリーのメンズサンダルです。

birkenstock ボストン 26㎝



sacai A.P.C. レザーストラップサンダル 42

これからの季節におススメのお品になります(^_^)

ジルサンダー 2020ss レザーサンダル

ブランドを象徴するストライプがデザインされた人気のモデルです♪

※最後の値下！LV サンダル



ドクターマーチン サンダル ブラック フォースター 26471001 UK8

状態は数回のみ着用しておりますが目立ったダメージなどは無く比較的綺麗です。

ビリケン様

※付属品はございません。

竹様 専用



BURBERRY バーバリー サンダル ストライプ ロゴ 43

◾️サイズ:43(日本サイズ目安28.0㎝)

★グッチ サンダル ★used



ときちゃん様専用

※当方出品商品に関しては全て大手買取店にて鑑定検品済みの正規品となります。

新品 ビームス別注ジャラン スリウァヤ グルカサンダル サイズ9 スエード



Louis Vuitton レザーサンダル 6 (7/25cm) ブラック

※素人による個人保管となりますので細かな見落としなどがあるかもしれません。

GUCCI ビーチサンダル

あくまでも中古品ということをご理解の上ご購入の検討をお願い致します。

【美品】BottegaVeneta プラットミュール

気になる点などがありましたらお気軽にコメントで質問下さい。

新品未使用NIKE✖️STUSSY ベナッシ 刺繍 サンダル



NIKE ナイキ SLIDE air max 90 26 BQ4635-002

※トラブルの原因になりますので、神経質な方のご入札はご遠慮いただけますよう宜しくお願い致します。

ビルケンシュトック ボストン グリーン モスグリーン 39 緑 25〜25.5



ブラックスエード BIRKENSTOCK BOSTON

※すり替え防止の為購入後の返品は一切お受けしませんのでご了承下さい。

レア マノロブラニク サンダル



定価8万 Giuseppe Zanotti ジュゼッペ・ザノッティ

NCNRでお願い致しますm(_ _)m

LV 正規品 本革サンダル【美品】



フィーゴ様専用NIKE モアテン サンダル

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

バーバリーのメンズサンダルです。これからの季節におススメのお品になります(^_^)ブランドを象徴するストライプがデザインされた人気のモデルです♪状態は数回のみ着用しておりますが目立ったダメージなどは無く比較的綺麗です。※付属品はございません。◾️サイズ:43(日本サイズ目安28.0㎝)※当方出品商品に関しては全て大手買取店にて鑑定検品済みの正規品となります。※素人による個人保管となりますので細かな見落としなどがあるかもしれません。あくまでも中古品ということをご理解の上ご購入の検討をお願い致します。気になる点などがありましたらお気軽にコメントで質問下さい。※トラブルの原因になりますので、神経質な方のご入札はご遠慮いただけますよう宜しくお願い致します。※すり替え防止の為購入後の返品は一切お受けしませんのでご了承下さい。NCNRでお願い致しますm(_ _)mカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品✨NIKE ナイキ モアテン アップテンポ スライド【ゾルディック家様専用】[Ralph Lauren] ポロベア シャワーサンダル新品！箱無しNIKE エア マックス ココKOKO サンダル27cmホワイト白送料込み NIKE オフライン OFFLINE オールブラック 27cmBEAMS BIRKENSTOCK × BEAMS / 別注 アリゾナVTMNTS 22ss VTMNTS POOL SLIDESBIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン 40 ダークブラウンNike Air More Uptempo Slide 27adidas YEEZY Slide Azure 29.5