「YANKEE」

■画集盤(CD+ブックレット)初回限定生産

・CD

・画集スペシャルパッケージ(描き下ろしイラスト・マンガを含む画集104p)

・スリーブ仕様

*全体的に状態は良いのですが

パッケージ側面、下部に少し凹みがみられます。

画像10枚目でご確認よろしくお願い致します。

画集、CDの状態は美品です。

前作『diorama』以来約2年ぶりとなる、2014年4月23日リリースの2ndアルバム。ボカロ・シーンで絶大な人気を誇る“ハチ”が米津玄師名義で放つ、強力な個性を発揮した一枚。描き下ろしイラストを多数使ったスペシャルパッケージ“画集盤”。

即購入OKですのでよろしくお願い致します☆

基本的に24時間以内に発送しますが

お急ぎの方はお知らせ下さい☆

#米津玄師

#初回限定盤

#YANKEE

#よねず

#画集

#画集盤

#米津玄師画集

#レア #あど

#希少 #廃盤 #KingGnu #キングヌー

#レアコレ #CD #ハチ #チェンソーマン

#米津玄師グッズ

#Ado #アド

#ニューエラ #ダンク #エアフォース #ジョーダン #シュプリーム #ナイキ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

