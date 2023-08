ご購入後、24〜48時間以内の発送を

Card Case -BY THE WAY-

させていただきます。

無言即購入大歓迎、さらにフォロー割があります。(o^^o)♪

★ブランド名

Salvatore Ferragamo (サルヴァトーレフェラガモ)

★色

黒 (ブラック)

★サイズ

縦8cm

横11

厚み2cm

平置きの素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

ご不明な点、気になる事がありましたら

お気軽にご連絡ください( ^ω^ )♪

他にもお得な商品を出品しております^ ^

#Yukiのお得な商品はこちら

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

