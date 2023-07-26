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【12月スーパーSALE 15%OFF】 1988カルビーサッカー　日本リーグ　NO.22 ラモス その他

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◆1988年カルビーサッカーカードNo.22です。
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◆状態は写真を参照願います。
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◆自宅保管品ですのでご理解の上、購入願います。
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◆即購入OKです。
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2006 日本代表カード 巻誠一郎 直筆サインカード 40枚限定
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ご覧いただきありがとうございます。◆1988年カルビーサッカーカードNo.22です。◆状態は写真を参照願います。◆自宅保管品ですのでご理解の上、購入願います。◆即購入OKです。#サッカーカード#SOCCERCARD#日本代表#カルビー#日本リーグ#87#88#ラモス#奥寺康彦#柱谷幸一#木村和司#水沼貴史#オスカー#菊原志郎

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【12月スーパーSALE 15%OFF】 1988カルビーサッカー　日本リーグ　NO.22 ラモス その他

34分钟前

【12月スーパーSALE 15%OFF】 1988カルビーサッカー　日本リーグ　NO.22 ラモス その他

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