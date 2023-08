New balance 327

FearOfGodのデザイナー、ジェリーロレンゾが着用した事で注目されたモデル。

日本では流通がほとんどない淡い2トーンカラーバリエーションの希少サイズモデルです。

✔購入後、1〜2回短時間着用のみで保管してありましたので状態も良いです。

似たようなカラーバリは見かけますが、こちらは人とかぶることもなくユニセックスで着用できるかとおもいます。

購入先/ StockX

カラー/ ダークグレー、ピンクベージュ基調

サイズ/ UK7 1/2

ウィメンズモデル26.5cm

(メンズだと約26.0〜26.5)

付属品/ 専用箱、StockX伝票

JERRY LORENZO

ラグジュアリーストリートのスタイルをつくり上げ、ブームを牽引し続けているといっても過言ではないブランド「Fear of God」(フィアオブゴッド)。その創設者でありデザイナーでもあるジェリーロレンゾ。

ジャスティンビーバーもインスタグラムで自分が知っている中で一番クールな男と認めている。

ニューバランス327

1970年代のニューバランスを代表するランニングシューズ「320」「355」「Super Comp」、3つのモデルからインスパイアされて「327」は誕生しました。 それぞれのモデルの象徴的なデザイン、ディテールを取り入れ、その中でも過去ニューバランスが提案したオーセンティックなカラーリングを採用し、レトロランニングを象徴するカラーとベーシックカラーの新色をそれぞれ展開。

────────────────

目立つ傷や汚れはございませんが、素人保管のあくまで古着としての出品ですので神経質な方はご遠慮下さい

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

