ご覧いただき、ありがとうございます。

ポケモンカードCHR まとめ売り バラ売り値下げ❌



クレイバースト スノーハザード 各35パック

【商 品】

【正規品】 アセロラ SR サポート 女の子 新たなる試練の向こう イラスト ②

・ポケモンカードゲーム

ポケモンカード バイオレット ex BOX シュリンク付き

ピカチュウ SV プロモ【PSA10】×2セットです。

PSA10 N エヌ SR THE BEST OF XY ポケモンカード 180

※連番になります。

確認用 ゼクロム CHR



ポケモンカード 151 新品未開封 1BOX ポケカ box

自身でPSA鑑定に送り、PSA10の基準をクリアした商品になります。商品到着後、PSAロゴフィルムに入れて暗所で保管しております。

ウイスコ様専用

もちろんですが、PSAケースは付いております。

ロケット団の幹部 25th PSA10

※ゴムバンドは付属しておりません。

【プロモカード・シールド戦】ミライドン ポケモンカードゲーム



ポケカ ミモザ SAR 完美品

商品は濡れ・折れ対策をおこない、発送いたします。

ポケモンカード トリプレットビート キハダ SR



クララ sr センタリング⚪︎

※バラ売り・値下げ交渉不可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます。【商 品】・ポケモンカードゲーム ピカチュウ SV プロモ【PSA10】×2セットです。※連番になります。自身でPSA鑑定に送り、PSA10の基準をクリアした商品になります。商品到着後、PSAロゴフィルムに入れて暗所で保管しております。もちろんですが、PSAケースは付いております。※ゴムバンドは付属しておりません。商品は濡れ・折れ対策をおこない、発送いたします。※バラ売り・値下げ交渉不可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

良品 カードe VS 水の都のラティアス、ラティオス