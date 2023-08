【⠀即購入可能!お値下げ済み 】

【サイズ】

「38」

・身幅: 48cm

・袖丈: 56cm

・肩幅: 36cm

・着丈: 67cm

※JIS規格のメジャーを使用して採寸しております。

素材や形状によっては多少の誤差が生じる場合もございますが、

予めご了承ください。

【素材】

シルク コットン

(素材の詳細はケアタグの写真を掲載しております)

【ブランド】

ESCADA エスカーダ・ジャパン(株)

【商品コメント】

イタリア製 エスカーダ ESCADA シルクコットン サマーニット カーディガン 袖プリーツ 袖ボリューム ストール付き 38 ボーダー ストライプ カーキ

シルク×コットンの上質なサマーニットカーディガン。

カーキ×ベージュのボーダー柄。

バルーンの様に膨らんだボリュームのある袖はプリーツ加工が施されています。

ストールは取り外し可能な2WAY仕様。

春夏をメインにオールシーズン着用して頂けます。

色はカーキ×ベージュ系

MADE IN ITALY

【コンディション】

着用感のほとんど見られない極美品です

↓↓他にもいろいろ出品しています↓↓

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エスカーダ 商品の状態 未使用に近い

