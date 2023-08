公式サイト ROBOT魂 ゲルググM（シーマ・ガラハウ機）ver. A.N.I.M.E. コミック/アニメ

ROBOT魂 <SIDE MS> MS-14Fs ゲルググM指揮官機(シーマ・ガラハウ機)ver. A.N.I.M.E.

新品未開封未使用です。プレミアムバンダイで購入後輸送箱未開封のままクローゼット内で保管しておりました。(喫煙なし、ペットなし)。

商品はプチプチで包みダンボール箱に入れて発送いたします。写真1枚目が実際に梱包した商品です。

未開封品のため、万一品質に不都合がありましたらメーカーまでお問い合わせください。了承いただける方のみご購入ください。

海兵隊から宇宙海賊へと身をやつし、雌伏の時を経てデラーズ艦隊へ参画した シーマ艦隊を率いる女傑シーマ・ガラハウの愛機がver. A.N.I.M.E.に登場! 登場作品 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 主な商品内容 ・本体 ・交換用手首左右各5種 ・MNG-110ビーム・ライフル ・サーベルグリップ×2 ・シールド ・手首格納デッキ ・エフェクト各種 主な商品素材 ABS・PVC 商品サイズ 全高:約130mm

ゲルググマリーネ

海兵隊仕様

ゲルググ

シーマ

ロボット魂

人気タイトル···機動戦士ガンダム

フィギュア種類···完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

