【人気商品】 マムート　ハイキングパンツ ソフテック トレッカーズ パンツ 登山用品

■商品紹介■

耐久撥水性と防風性に優れた二重織りSOFtech素材を使用したソフトシェルパンツ。

ストレッチ性に優れて動きやすく、シルエットがきれいなテーパード・フィット。

裏面は微起毛になっていて、3シーズン使用可能。

2つのサイドポケットと右後ろにシートポケット。

ウエストには簡単に調整できるバックルベルト付き。

■カラー■

ブラック

■サイズ■

SIZE:Mサイズ: 身長172~178cm, ウエスト93~99cm, 股下80cm

■素材■

素材構成: 89% ナイロン, 11% ポリウレタン

■注意事項■

商品状態などご納得頂いた上でご購入くださいませ。

気になる点はお気軽にコメントお願いします。

商品画像は撮影環境により実物に比べ色合いに多少違いが出る場合があります。

商品の情報 ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

