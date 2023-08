ご覧いただきありがとうございます(^^)

●ブランド

グレースクラス GRACE CLASS

●商品説明

2022年モデル 近年モデル ボタニカル レース 刺繍 エンブロイダリースカート 花柄 フラワー ロング丈 透け感 春 夏

●カラー

ブラック グリーン ピンク ブルー イエロー マルチカラー 黒 緑 青 黄色

●サイズ

36

平置きで実寸(cm)

ウエスト:66

総丈:91

インナースカート丈:74

着画はお断りいたします。

平置きでの素人採寸です。

多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

●素材

表地 ナイロン100% 裏地 ポリエステル100%

その他写真参照

●その他

付属品:なし

●状態

目立った傷、汚れはなくまだまだお使いいただける綺麗な状態のお品です。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

※お持ちの携帯の設定や機種の違いで色の見え方が異なる場合がございます。

ご了承ください。

その他ご不明な点がございましたらコメントにてご連絡お願いいたします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···花柄

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

