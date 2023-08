中古レコードです。

45 ROLLING STONES/Paint It Black (UK Open Decca Org.)

英国 Open Decca オリジナル盤です。7インチシングル盤。ジャケEx-、盤Ex+のコンディションです。プッシュアウトセンター。ピクチャースリーブが付いた輸出用シングル。レアです。収録曲は「Paint It Black」、「Long Long While」です。マトリックスは T1-1C/T1-1C です。

◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。

◆価格は税込、送料込です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

