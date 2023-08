非売品 希少 キムタク着 私物 同型同色！同サイズ！PORK CHOP ロンT 超レア！ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

★★☆希少 19AW 極少生産限定モデル!☆★★

〜 希少のキムタク着!私物モデル!になります〜

19AW porkchop ロンT ポークチョップ レッド!

※こちらは19AW porkchop レッドタイプ ロンTになります。木村拓哉さんが私物で着用されています、完全同型同色!同サイズ!超希少のレッド キムタクタイプ ポークチョップロンTになります。

再販予定が無い超レア!かなり生産数の少ない限定アイテムになりますので未使用に近いの状態ではなかなか出回っていないと思います。

●サイズ 希少のMサイズ

〜 1回のみ着用【未使用に近い】超美品です!〜

※1回のみの未使用に近い状態ですが、袖口のリブ部分にはに若干の使用感が感じられる場合がございます。古着にご理解頂ける方のみご購入どうぞよろしくお願い致します。

購入前に必ずコメントどうぞよろしくお願い致します。

※購入後のキャンセルはお受けいたしませんのでご理解よろしくお願いいたします。

最後まで責任をもって迅速に対応させていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャレンジャー 商品の状態 未使用に近い

