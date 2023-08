大切な人へのギフト探し MAVIC 【Sky様専用】DJI PRO 予備バッテリー付き フルセット ホビーラジコン

【Sky様専用】です。

DJI Mavic PROのフルセットです。

スマホをご用意いただければ、セットアップですぐに飛行できます。

送料はこちらで負担します。

MavicPRO機体、専用送信機、送信機接続通信ケーブル iPhone用、Android用 Type-B、Type-C、送信機充電用USBケーブル、インテリジェントフライトバッテリー2本、フライトバッテリー用充電器、予備プロペラ、撮影に便利なMavicPRO機材一式収納セミハードケース、その他飛行に必要なものなど。

PROの箱は必要であればおつけします。

国交省に機体登録をする場合は新規になりますので必要な機器は、当フリマに出品しました当方のリモートID機器をお買い上げいただき新規に登録をしていただくか、または購入者様にてご用意ください。

当方にて、良好な飛行動作と画像伝送を確認しております。

中古品につきクレームや返品交換は承っておりません。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

