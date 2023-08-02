大人気の 【ありす様専用ゲーミングPC】RTX3060ti Ryzen5 5500 デスクトップ型PC

動画編集、ゲーム用途を想定した構成

ミニPC Beelink Ser5 Mini Pc Ryzen 5 5500U



iMac 2017年モデル 21.5インチ A1418

《仕様》

Mac mini Server Mid2011 CPU:I7-2Ghz16GB

【CPU】AMD Ryzen5 5500

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【クーラー】AMD 純正クーラー

Windows 10 Pro i7-2700K メモリー16GB HD6850

【GPU】中古美品RTX3060ti

GTX1050Ti搭載 Core i7 SSD+HDD キーボードマウス付

【メモリ】DDR4 3200MHz 32GB

直ぐに使えるiMac 4K21,5inch 2015 8G Fusion1TB

【SSD】M.2 NVME SSD 1TB

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【ケース】Deepcool Matrexx 50黒

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【ファン】LEDケースファン×3

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【電源】600W

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【M/B】A520M

HP ProDesk 600 G6 / i5-10500 / SSD + HDD

【OS】Windows11 Pro認証

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（送料込み）12万円

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《付属品》

INTEL インテル NUC NUC8V7PNH BKNUC8V7PNH

電源ケーブル、HDMIケーブル

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

動画編集、ゲーム用途を想定した構成《仕様》【CPU】AMD Ryzen5 5500【クーラー】AMD 純正クーラー【GPU】中古美品RTX3060ti【メモリ】DDR4 3200MHz 32GB【SSD】M.2 NVME SSD 1TB【ケース】Deepcool Matrexx 50黒【ファン】LEDケースファン×3【電源】600W【M/B】A520M【OS】Windows11 Pro認証（送料込み）12万円《付属品》電源ケーブル、HDMIケーブル

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