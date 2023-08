フランス布地 オーダー品 ワンピース

白地に凝った刺繍。フランス布地でオーダーしたワンピース

襟元、スカラップデザイン(写真8)、ウエスト、ピンタックギャザー(写真6)が、布地と相まって とてもシックな大人ワンピース。

写真ではカラフルな可愛い感じに見えますが、あくまでも品あるクラス感漂うワンピースです。

ベーシックなのでこれ1枚で存在感あり、サマになりますが、ストールやJK,カーディガンなど、合わせ方で普段にもフォーマルに迄もUP出来る。

応用が利くのが上品質の良さ。

後ろボタン

オーダー品らしく、肩裏側にはスリップ止めあり。(写真9)

使用頻度少なく美品です。クリーニング済

中古品と、ご了承の方でお願いします。PF必読ください。

素材:麻×レーヨン(シッカリした厚みのある布地)

実寸

B:45cm×2

W:44cm×2

裾幅:72cm×2

総丈:肩山より112cm

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

