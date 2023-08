ご覧頂き、ありがとうございます。

●国内正規品レンタル落ちです。

●再生確認済みですが機器環境などにより違いが出る可能性がありますので保証はございません。

●紙ジャケットとディスクのみです。レンタル用ケースは付属しません。

●ディスクは両面不織布ケースに入れます。

●管理シール等が貼られております。

●レンタル品のため、ディスク面に細かな傷がございます。

●バラ売りは考えておりません。

●プチプチで包み、ダンボール箱で発送予定です。

●即購入、大歓迎です。

ご理解頂けましたら、よろしくお願い致します。

STEINS;GATE

過去へとメールを送ることができるタイムマシンを偶然にも発明した“未来ガジェット研究所”の倫太郎。興味本位で歴史に干渉したことが全世界を巻き込む陰謀に発展し……。

製作年: 2011年

声の出演: 宮野真守 、 今井麻美 、 花澤香菜 、 関智一 、 田村ゆかり 、 桃井はるこ 、 小林ゆう 、 後藤沙緒里 、 てらそままさき 、 山本彩乃

劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ

Xbox 360用ゲームを原作に、リアルと“想定科学”の入り混じる独特な世界観で人気を博したTVアニメの劇場版。本編“トゥルーエンド”の後に起こる事件を描いた完全新作のストーリー。

製作年: 2012年

声の出演: 宮野真守 、 花澤香菜 、 関智一 、 今井麻美 、 後藤沙緒里 、 小林ゆう 、 桃井はるこ 、 田村ゆかり 、 てらそままさき 、 山本彩乃

STEINS;GATE ゼロ

SFアドベンチャー・アニメ『シュタインズ・ゲート』の正当続編。主人公・岡部倫太郎たちが“彼女”を救えず失意のままに生きている世界を舞台に、おなじみのキャラたちが未来の物語を紡ぐ。

製作年: 2018年

原作者: 志倉千代丸 、 MAGES.

音楽: 阿保剛 、 信澤宣明 、 日向萌

声の出演: 宮野真守 、 花澤香菜 、 関智一 、 今井麻美 、 後藤沙緒里 、 小林ゆう 、 桃井はるこ 、 田村ゆかり 、 矢作紗友里 、 潘めぐみ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

