NEW HAPPY LIFE!

ツイル素材のアーチロゴワッペンをあしらったメルトンウール生地のバーシティージャケット(スタジャン)です。“ハーレクイン(道化師)”の衣装をモチーフにしたカラフルなデザインで、マルチカラー配色をお好みの方にはオススメです!

<カラー> クレイジーカラー

表記サイズ:M

肩幅:45cm 身幅:53cm 着丈:68cm 袖丈:63cm

多少の誤差はご了承下さいませ。

<コンディション> B

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな

汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

★古着屋エネーチェル

#古着屋エネーチェル

★アウター商品

#古着屋エネーチェルアウター

★シュプリーム商品

#古着屋エネーチェルシュプリーム

★マルチカラー商品

SUPREME シュプリーム スタジャン ブルゾンジャケット マルチカラー

#古着屋エネーチェルマルチカラー

S010040263

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SUPREME シュプリーム スタジャン ブルゾンジャケット マルチカラー15AW / Harlequin Wool Varsity Jacket ツイル素材のアーチロゴワッペンをあしらったメルトンウール生地のバーシティージャケット(スタジャン)です。"ハーレクイン(道化師)"の衣装をモチーフにしたカラフルなデザインで、マルチカラー配色をお好みの方にはオススメです!<カラー> クレイジーカラー 表記サイズ:M肩幅:45cm 身幅:53cm 着丈:68cm 袖丈:63cm 多少の誤差はご了承下さいませ。 <コンディション> B【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな 汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり 使用は可能

