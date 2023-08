ベビーグッズも大集合 Plage ハミルトンダブルミディコート チェスターコート

Plage(プラージュ) ハミルトンダブルミディコート

カラー ブラック

サイズ 36

こちらでタグ付き・新品をお譲り頂きましたが

私には似合わなかったので出品します。どなたか使っていただける方に、、m(_ _)m

他でも出品しています。そちらで先に売れてしまった場合は売り切れの場合があります。

====================

Plage

Plage ハミルトンダブルミディコート

ハミルトンダブルミディコート

¥62,700 税込

【2022AW】

Plage

毎年人気なハミルトンシリーズに新作が登場!

柔らかな風合いと、滑らかさが魅力のコート。

今年はデザインの雰囲気を一新し、釦がアクセントになる主役コートに。

メンズライクなダブルテーラーをベースに、スリーブは女性らしく見えるようラグランスリーブにしました。

ほんのりトラッド感の漂うデザインが今年っぽいムードに格上げしてくれます。

**********************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

Plage ハミルトンダブルミディコート

生地の厚さ:厚手

**********************

カラー...ブラック

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

素材...ウール

フード...フードなし

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

