贈り物 SSZ PGWI MAKOTO ナイロンジャケット

SSZ PGWI MAKOTOの出品です。

着用回数2回の美品です。

サイズはLです。

カラーはグレー×ブラックです。

目立った傷や汚れはありませんが、新品未使用品ではございませんので、ご理解下さい。

他にも出品しておりますので、売り切れている場合がございます。ご了承下さい。

ssz

SSZ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

