【在庫限り】 ラコステ　ポロシャツ　希少エックスエル ポロシャツ

カラー···ブルー

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

◻️商品説明◻️

〇ブランド ラコステ

〇サイズ

表記 6 XL程度

実寸 (平置き)

肩幅:約58㎝

身幅:約60㎝

着丈:約76㎝

袖丈:約58㎝

※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。

〇素材 本体 コットン100%

〇カラー ボーダー 青系

〇状態 若干の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはございません。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

✔︎注意事項

※素人検品ですので小さなシミ、汚れ、ほつれ等見落としがある場合がございます。ご理解頂ける方のみお願い致します。

※お支払い後、24時間以内にらくらくメルカリ便にて発送致します。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

◻️ショップ情報◻️

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

