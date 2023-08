CELFORD セルフォード

大人気!ケミカル 総レースワンピース ドレス

短時間1度着用しました。

比較的キレイなお品です。

表示サイズ︰38

平置き寸法︰

総丈約113cm 肩幅約32cm 身幅約39cm

カラー︰ブラック

※以下引用※

パーティーシーンで人気な総レースワンピース。立体的なレースの張り感が綺麗なマーメイドシルエットを強調してくれます。胸元と裾の透け感も女性らしく着ていただけるポイントです。

グレースコンチネンタルの刺繍ワンピースも

出品しています。

✅

即購入OKです!

お値引きをご希望の方は希望金額を

提示して下さい。

大幅なお値引きはご遠慮下さい。

早めの発送を心掛けておりますが

もし諸事情により発送が遅れる場合は

ご連絡致します。

喫煙者、ペットはいません。

●注意事項●

● 専用、取り置きはお断りしております。

●お品によっては

圧縮して発送する場合もあります。

●ショップ袋の簡易包装で

発送させて頂くことがあります。

●ゆうパケットポストは

発送から到着まで少しお時間がかかります。

お急ぎの方はご購入前に申し出て下さい。

「らくらくメルカリ便」に変更も可能ですが

その際は差額分をお支払い下さい。

●商品の大きさや厚みにより

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に

変更する事もございます。

もし変更がNGの方は先に申し出て下さい。

● 値段交渉成立しても

先に買われた方を優先致します。

#結婚式#パーティー#お食事会

#大人上品ワンピース#デート服

カラー···ブラック

柄・デザイン···レース

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

