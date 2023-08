最終値下げ new balance ニューバランス▫スニーカー▫替え紐付▫ネイビー▫23.5 スニーカー

new balance ニューバランス の スニーカー、U 220 ネイビー、です。

洗練されたフォルム綺麗目シルエットでタウンユースにぴったり、どことなくレトロ感がありつつ上品さを備えたモデル、クラシックな雰囲気がとても素敵です✨

ニューバランスらしいネイビーcolorで、女性らしく大人っぽく履きこなせる素敵なスニーカー。

ネイビーに白の「N」ロゴが映えるところも、とてもいい雰囲気です✨

カジュアルなスタイリングから綺麗目なボトムスやスカート合わせまで、オールマイティーに活躍してくれる1足ですよ。

とても軽くて、グリップ力のあるアウトソールなので、履き心地も歩きやすさも抜群です。

白色の替え紐付。

ネイビーの靴紐でセットすると上品な印象に。

靴紐を付属の白に替えると印象が変わり、2通りの雰囲気を楽しめるところも魅力です✨

サイズ 23.5cm

色 ネイビー

新品タグ付、国内正規品です。

デパートで購入しました。

国内正規品であることを示す赤色の取説書も付属しています。

ビームス、イエナ、ユナイテッドアローズ、ジャーナルスタンダード 等でもセレクトされていた、とてもセンスのいいスニーカーですよ✨

完売品でもう手に入らないお品すのでお探しでした方いかがでしょうか。

送料込。

その際は送料削減のため簡易梱包、ニューバランスの商品箱からは取り出して中身のみの発送とさせて頂きます。

発送方法・梱包方法を重視される方や、購入時のニューバランスの箱付のまま欲しい方は、 送料ご購入者様負担の形で宜しければご対応しますので質問欄からお問い合わせ下さい。

*プロフご確認お願い致しますm(_ _)m

#ニューバランス #new balance

#スニーカー

#スタンスミス #アディダス

#オニツカタイガー #アシックス

#ナイキ #プーマ #スペルガ

#コンバース #リーボック

#バンズ #VANS #オールドスクール

#1400 #996 #574 #220

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

