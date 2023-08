snowpeak

です。

snowpeak×TONEDTROUTのコラボアイテム『Field Fishing Vest』

定番キャンプベストをアップデートした、主にフライフィッシングモデルとしてデザイン。

スタイリングになじみやすいクラッシックなデザインが特徴です。

大きいポケットは両手を空けることができ、フライフィッシングでもキャンプでも、ちょっとしたお出掛けにも使っていただきやすいです。

コットン100%の製品染めに撥水後加工を施しており、織り方の異なる生地をポケットにより使い分け風合いにもナチュラル感があるアイテムです。

生地に施されたFiberProtection効果は水や汚れ、菌や紫外線からウェアを守り、ウェア自体の機能と耐久性を上げてくれます。施工に水溶剤を使わない為、型崩れを抑えつつも高い持続性を実現します。

カラー ブラウン

サイズL

肩幅26

身幅55

着丈44

普段買い物するブランドはPorter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、REBUILD BY NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。

お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。

こちらの商品以外にも Porter Classic、ENGINEERED GARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。615

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スノーピーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

