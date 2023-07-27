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セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ

商品の説明

P.M.D.S.（PREMIUM MOOD DENIM SUPERIOR）のデニムです。
超美品！！　シビリア　ホワイト　デニム風ジャージー
未使用品となります。紙タグはシール剥がれなど傷があります。
ポールスミス アンクルカット ストレッチ スキニー デニム ジーンズ

未使用！KATO' セルビッチデニム！日本製！赤耳！
PMDSによるこだわりのイタリア国内製造のジーンズです。
22春夏9.2万DSQUARED2ディースクエアードカモフラスケーターデニム46
USのデニムとは違った欧州ならではの上品な風格があります。
美品 40×30 米国製 Levi’s 501 サルファー ブラックデニムパンツ
こちらの「TIMO」はスキニー寄りの美脚効果の高いスリムパンツとなっております。
CITIZENS OF HUMANITY　強めのストレッチデニム　タグ付き
細身ながらストレッチがかかっており履きやすくなっています。
LEVI'S VINTAGE CLOTHING 501xx 1937年モデル
ダメージ加工、細部のパーツや縫製もさすがの丁寧な仕上がりです。
jaded london ブルーデニム

【早い者勝ち】y2k グランジ デニム
～ブランドについて～
彫よし・TATTOO・刺青 / 分身・彫師・PEACEMAKER・ピースメーカー
P.M.D.S.（ピーエムディーエス）はイタリアのデニムブランド。
Levi’s silver tab baggy 36✖︎30
PMDSがこだわる素材と手の込んだエイジング加工、細部まで妥協のない仕上がりは
新品 G-STAR RAW "D-STAQ 5 POCKET" 29インチ
イタリア国内でも最高レベルのデニム中の一つと評価されています。
RRL SELVEDGE DENIM W36

アメリカンイーグルジョギング
ブランド：P.M.D.S.
TAKE様専用　　22AW comoli デニム 5Pパンツ
状態：新品タグ付き
BROCHURE 1P DENIM デニム 23SS M
品番：TIMO 03322 T.310
1piu1uguale3 クラッシュリペア加工 ホワイトデニム AKM日本製
カラー：濃紺 ダークネイビー
Evisu ポケット
サイズ表記：W30 (メンズ Sサイズ - Mサイズ ※細身の作りなので実寸をご参考ください）
UNK NBA デニム パンツ バギー ワイド ニュージャージー ネッツ キッド
実寸およそ：ウエスト平置き38cm/総丈101cm/股上21cm/股下79.5cm/わたり幅29cm（股下0cm付近）/裾幅16cm
60's〜70's seafarer usnavy デニム巻きセーラーパンツ
素材： コットン97%/ポリウレタン3%
Levi's 33501-0119 501XX LVC USA製 ビンテージ復刻
生産国：イタリア
新品 stussy ステューシー 古着加工デニム ジーンズ ジーパン W36
参考価格：4～4.5万円程度
希少大戦モデル 44501 s501xx 復刻　刻印j22 W36日本製

Levi's501ブラックw33 made in usa
当日～翌日に東京都からの発送となります
激レア 60s-70s ビンテージ リーバイス 302 kids ヴィンテージ
価格は限界のため交渉不可とさせて頂きます
Levi's リーバイス 501 ブラック 黒 W32 USA製 先染め デニム
他にもJACOB COHENやPRPS、PT TORINOなど、ロンハーマン、レオン掲載、サファリ掲載ブランドのパンツを色々出品中です

★90s Levi’s リーバイス 501xx バレンシア工場 bigE W29

商品の情報

商品のサイズM
ブランドピーエムディーエス
商品の状態新品、未使用

23ss Lee 101zパッチワークデニムパンツ

ワンウォッシュ　毛羽立ち有り　真紺ドス黒　オリジナル　502 ビッグE

ディーゼル　ジョグジーンズ　定番ダメージホワイト　白　6

【新品、未使用】ANCELLM 23ss WISM 別注 デニムパンツ

00’s DIESEL ダメージデニムパンツ アーカイブ グランジ Y2K

mnml ミニマル　パッチ　デニム　ジーンズ　w28

◆Levis517　70年代　メキシコ製　USED　状態良品

ヘロンプレストン　デニム
P.M.D.S.（PREMIUM MOOD DENIM SUPERIOR）のデニムです。未使用品となります。紙タグはシール剥がれなど傷があります。PMDSによるこだわりのイタリア国内製造のジーンズです。USのデニムとは違った欧州ならではの上品な風格があります。こちらの「TIMO」はスキニー寄りの美脚効果の高いスリムパンツとなっております。細身ながらストレッチがかかっており履きやすくなっています。ダメージ加工、細部のパーツや縫製もさすがの丁寧な仕上がりです。～ブランドについて～P.M.D.S.（ピーエムディーエス）はイタリアのデニムブランド。PMDSがこだわる素材と手の込んだエイジング加工、細部まで妥協のない仕上がりはイタリア国内でも最高レベルのデニム中の一つと評価されています。ブランド：P.M.D.S.状態：新品タグ付き品番：TIMO 03322 T.310カラー：濃紺 ダークネイビーサイズ表記：W30 (メンズ Sサイズ - Mサイズ ※細身の作りなので実寸をご参考ください）実寸およそ：ウエスト平置き38cm/総丈101cm/股上21cm/股下79.5cm/わたり幅29cm（股下0cm付近）/裾幅16cm素材： コットン97%/ポリウレタン3%生産国：イタリア参考価格：4～4.5万円程度当日～翌日に東京都からの発送となります価格は限界のため交渉不可とさせて頂きます他にもJACOB COHENやPRPS、PT TORINOなど、ロンハーマン、レオン掲載、サファリ掲載ブランドのパンツを色々出品中です

商品の情報

商品のサイズM
ブランドピーエムディーエス
商品の状態新品、未使用

セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ

54分钟前

セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ

¥15,080 ¥11,310

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セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ

未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 2022年

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