セットアップ 未使用 P.M.D.S. イタリア製 スリム ジーンズ TIMO 濃紺 W30 デニム/ジーンズ

P.M.D.S.（PREMIUM MOOD DENIM SUPERIOR）のデニムです。

超美品！！ シビリア ホワイト デニム風ジャージー

未使用品となります。紙タグはシール剥がれなど傷があります。

ポールスミス アンクルカット ストレッチ スキニー デニム ジーンズ



未使用！KATO' セルビッチデニム！日本製！赤耳！

PMDSによるこだわりのイタリア国内製造のジーンズです。

22春夏9.2万DSQUARED2ディースクエアードカモフラスケーターデニム46

USのデニムとは違った欧州ならではの上品な風格があります。

美品 40×30 米国製 Levi’s 501 サルファー ブラックデニムパンツ

こちらの「TIMO」はスキニー寄りの美脚効果の高いスリムパンツとなっております。

CITIZENS OF HUMANITY 強めのストレッチデニム タグ付き

細身ながらストレッチがかかっており履きやすくなっています。

LEVI'S VINTAGE CLOTHING 501xx 1937年モデル

ダメージ加工、細部のパーツや縫製もさすがの丁寧な仕上がりです。

jaded london ブルーデニム



【早い者勝ち】y2k グランジ デニム

～ブランドについて～

彫よし・TATTOO・刺青 / 分身・彫師・PEACEMAKER・ピースメーカー

P.M.D.S.（ピーエムディーエス）はイタリアのデニムブランド。

Levi’s silver tab baggy 36✖︎30

PMDSがこだわる素材と手の込んだエイジング加工、細部まで妥協のない仕上がりは

新品 G-STAR RAW "D-STAQ 5 POCKET" 29インチ

イタリア国内でも最高レベルのデニム中の一つと評価されています。

RRL SELVEDGE DENIM W36



アメリカンイーグルジョギング

ブランド：P.M.D.S.

TAKE様専用 22AW comoli デニム 5Pパンツ

状態：新品タグ付き

BROCHURE 1P DENIM デニム 23SS M

品番：TIMO 03322 T.310

1piu1uguale3 クラッシュリペア加工 ホワイトデニム AKM日本製

カラー：濃紺 ダークネイビー

Evisu ポケット

サイズ表記：W30 (メンズ Sサイズ - Mサイズ ※細身の作りなので実寸をご参考ください）

UNK NBA デニム パンツ バギー ワイド ニュージャージー ネッツ キッド

実寸およそ：ウエスト平置き38cm/総丈101cm/股上21cm/股下79.5cm/わたり幅29cm（股下0cm付近）/裾幅16cm

60's〜70's seafarer usnavy デニム巻きセーラーパンツ

素材： コットン97%/ポリウレタン3%

Levi's 33501-0119 501XX LVC USA製 ビンテージ復刻

生産国：イタリア

新品 stussy ステューシー 古着加工デニム ジーンズ ジーパン W36

参考価格：4～4.5万円程度

希少大戦モデル 44501 s501xx 復刻 刻印j22 W36日本製



Levi's501ブラックw33 made in usa

当日～翌日に東京都からの発送となります

激レア 60s-70s ビンテージ リーバイス 302 kids ヴィンテージ

価格は限界のため交渉不可とさせて頂きます

Levi's リーバイス 501 ブラック 黒 W32 USA製 先染め デニム

他にもJACOB COHENやPRPS、PT TORINOなど、ロンハーマン、レオン掲載、サファリ掲載ブランドのパンツを色々出品中です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーエムディーエス 商品の状態 新品、未使用

P.M.D.S.（PREMIUM MOOD DENIM SUPERIOR）のデニムです。未使用品となります。紙タグはシール剥がれなど傷があります。PMDSによるこだわりのイタリア国内製造のジーンズです。USのデニムとは違った欧州ならではの上品な風格があります。こちらの「TIMO」はスキニー寄りの美脚効果の高いスリムパンツとなっております。細身ながらストレッチがかかっており履きやすくなっています。ダメージ加工、細部のパーツや縫製もさすがの丁寧な仕上がりです。～ブランドについて～P.M.D.S.（ピーエムディーエス）はイタリアのデニムブランド。PMDSがこだわる素材と手の込んだエイジング加工、細部まで妥協のない仕上がりはイタリア国内でも最高レベルのデニム中の一つと評価されています。ブランド：P.M.D.S.状態：新品タグ付き品番：TIMO 03322 T.310カラー：濃紺 ダークネイビーサイズ表記：W30 (メンズ Sサイズ - Mサイズ ※細身の作りなので実寸をご参考ください）実寸およそ：ウエスト平置き38cm/総丈101cm/股上21cm/股下79.5cm/わたり幅29cm（股下0cm付近）/裾幅16cm素材： コットン97%/ポリウレタン3%生産国：イタリア参考価格：4～4.5万円程度当日～翌日に東京都からの発送となります価格は限界のため交渉不可とさせて頂きます他にもJACOB COHENやPRPS、PT TORINOなど、ロンハーマン、レオン掲載、サファリ掲載ブランドのパンツを色々出品中です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーエムディーエス 商品の状態 新品、未使用

★90s Levi’s リーバイス 501xx バレンシア工場 bigE W2923ss Lee 101zパッチワークデニムパンツワンウォッシュ 毛羽立ち有り 真紺ドス黒 オリジナル 502 ビッグEディーゼル ジョグジーンズ 定番ダメージホワイト 白 6【新品、未使用】ANCELLM 23ss WISM 別注 デニムパンツ00’s DIESEL ダメージデニムパンツ アーカイブ グランジ Y2Kmnml ミニマル パッチ デニム ジーンズ w28◆Levis517 70年代 メキシコ製 USED 状態良品ヘロンプレストン デニム