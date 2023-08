【あす楽対応】 Nissy HOCUS POCUS 3 Nissy盤 初回限定生産 DVD ミュージシャン

Nissy

「HOCUS POCUS 3」Nissy盤

(CD+2DVD/2Blu-ray) *初回限定生産

Nissy(西島隆弘)

定価: ¥ 24444(税込み)

DVD盤になります。

スマプラのみ使用済み。

指紋等が付きやすい素材ですのでご理解お願いいたします。

バラ売りお値下げは考えていないです。

即購入オッケー

-収録内容-

【CD】

Trippin

Say Yes

Jealous

君に触れた時から

Do Do

The Ride

Don’t Stop The Rain

僕にできること

Get You Back

Cat & Mouse

-Bonus Track-

僕にできること Piano Ver.

【DVD / Blu-ray】

[DISC 1]

・Nsy Film 「RESET」

-Including-

「Get You Back」 Music Video / 「Say Yes」 Music Video /「Do Do」 Music Video / 「君に触れた時から」 Music Video /「Trippin」 Music Video

・Behind The Scenes

「君に触れた時から」「Trippin」「HOCUS POCUS 3」「RESET」

・MV Dance Ver.

Trippin 「DANCE STAGE Ver.」

Trippin 「DANCE VIDEO “Studio” Ver.」

Say Yes 「DANCE VIDEO “Studio” Ver.」

Do Do 「DANCE VIDEO “Studio” Ver.」

[DISC 2]

Road to Nissy 2020-2022 #Nsy2 (約2時間40分)

【OTHER】

トランク型ケース / 48P フォトブック /Nsy2 オリジナルポーチ

A4 ポスター3種

Nissy西島隆弘 Nissy_西島隆弘 #CD・Blu-ray

人気ソロアーティスト···Nissy(西島隆弘)

ミュージシャン種別···ソロ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

