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新作からSALEアイテム等お得な商品満載 ロイヤルアルバート　カップ&ソーサーset 食器

商品の説明

大きいお皿　直径26.5cm　一枚
Rorstrand anemon アネモン　ディーププレート
小さいお皿　直径16cm　二枚
被せアンティークバカラBACCARATヴァルドワーズVal d'Oise モデル
カップ&ソーサー　２客
モーゼル 金彩　グラス　1客　クリスタル　ワイン

ディズニー １００周年記念グッズ 新品 スタバ タンブラー
１～２度使用したと思いますが、後は飾り棚で保管してました。
ローゼンタール　皿　１枚
よく見たら、大皿に少し傷がありました。
ロイヤルコペンハーゲン　シグネーチャー　カップ&ソーサー　プレート
写真をご確認ください☆
ころりん様専用ページ
よく見ないと解らないとは思います。
マイメロディ　皿

ドームDAUM フランス製　グラス6客セット　未使用
素人の検品保管にご理解頂ける方にお譲り致します☆
HERMES〔エルメス〕シェーヌダンクル ソーサー 2客
保管による汚れ等あると思いますので、なるべく綺麗にして発送致します(*^^*)
【状態良好】Baccaratローハングラス 6脚セット

廃盤の形。激レア！　マリメッコ　UMI マグカップ
※箱はございません。

バカラ ベガハイボールグラス ペア

商品の情報

ブランドアーカイブ
商品の状態やや傷や汚れあり

英国製 ロイヤルアルバートMemory Lane トリオ6名様用 18ピース

専用出品【完全未使用】吉田健宗吉田健宗 白釉 オクトゴナル 4枚 長皿 丸皿

KAGAMI CRISTAL　カガミクリスタル　タンブラーセット

新品未使用　マドカリンダル　Madoka Rindal オブジェ　カップ
大きいお皿　直径26.5cm　一枚小さいお皿　直径16cm　二枚カップ&ソーサー　２客１～２度使用したと思いますが、後は飾り棚で保管してました。よく見たら、大皿に少し傷がありました。写真をご確認ください☆よく見ないと解らないとは思います。素人の検品保管にご理解頂ける方にお譲り致します☆保管による汚れ等あると思いますので、なるべく綺麗にして発送致します(*^^*)※箱はございません。

商品の情報

ブランドアーカイブ
商品の状態やや傷や汚れあり

新作からSALEアイテム等お得な商品満載 ロイヤルアルバート　カップ&ソーサーset 食器

5分钟前

新作からSALEアイテム等お得な商品満載 ロイヤルアルバート　カップ&ソーサーset 食器

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
7
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出品者

c61787b1ac0

 1842

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コメント (12)

c61787b1ac0
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ロイヤルアルバート　リーガル　カップ&ソーサー | フリマアプリ ラクマ

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