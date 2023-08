SLAM JAM × NIKE DUNK HIGH WHITE/CLEAR-BLACK

激レア✨美品【NIKEナイキ】AIR VAPORMAX ヴェイパーマックス



_j.l-a.l_×roa hiking katharina

■ WHITE/CLEAR-BLACK (DA1639-101)

エアジョーダン1 ハイ OG "シャドウ 2.0" 新品27㎝

リリース日2020年10月30日

Nike dunk low 24.5cm

タグ スラムジャム

NIKE dunk low パンダ



New Balance 2002RD NAVY 27.0cm

新品、未使用 試着無し

海外限定☆NIKE AIR FORCE 1 LOW '07 "FEEL FREE

サイズUS9.5 JP27.5cm

アシックス スポーツスタイルゲルライト3 OG 27cm



NIKE エアジョーダン36 八村塁

国内正規品 黒タグ

adidas Berlin アディダス ベルリン



リプロダクションオブファウンド ジャーマントレーナー size26.5cm

斬新かつ大胆に、脱構築的なディティールが魅せるコラボレーション!

ナイキ モアアップテンポ モアテン

1989年にイタリアの古都"フェラーラ"で創業したハイエンドなセレクトショップ、"SLAM JAM SOCIALISM(スラムジャム・ソーシャリズム)"。ディストリビューター、ブランドコンサルティングなど幅広い事業拡大とともに、イタリア独自のストリートシーンを牽引。"NIKE(ナイキ)"とのチームアップでは、掟破りとも呼べる逆向きスウッシュの"BLAZER(ブレーザー)"をリリース。常識にとらわれないデザインは、世界中のスニーカーフリークによる争奪戦が繰り広げられた。

大幅値下げ!!!☆大人気!☆プレ値☆NIKEエアモアアップテンポ

35周年を迎え人気が沸騰する不朽の名作"DUNK(ダンク)"が、"SLAM JAM"らしいデコンストラクトなデザインへ。レザーとスウェードで構築されたアッパーには、ジュエル状のスウッシュが駆け抜け、ヒールまで囲むように取り付けられた。またスウッシュ直下には直線的にアレンジされたパーフォレーションを配置。またトランスルーセントのソールを加え、ハイテク感を感じさせる表情豊かな仕上がりへ。シュータンにはお得意の逆向きのスウッシュとロゴが描かれる。カラーはブラックとホワイトの2色がラインナップ。

adidas GAZELLE BOLD W 25.5 ブラック HQ6912



Nike dunk high nl ナイキ ダンク ハイ ノーライナー



adidas YEEZY BOOST 350 V2 ホワイト

AJ

ウィメンズ エア ジョーダン 1 ズーム Plum Purple 27.5cm

air jordan

adidas フォレストヒルズ オリジナル イエロー 26.5cm

jordan

美品 ナイキ バイユー ダンク ロー ダークモカ 30cm

supreme

美品❗️正規品❗️PRADA スニーカー ❗️ベルクロ 白

off white

CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR GORE-TEX HI

travis scott

オフホワイト スニーカー 値引き

air max

W6YZ ウィズ スニーカー 限定品 JM221-1A06G42

undefeated

NIKE ブレーザーmid×read made

fragment

コンバース ジャックパーセル スリップオン MADE IN U.S.A

nike sb

エアフォース・ワン 27cm

dunk low

New Balance M990GP3 990

ジョーダン

ナイキ エアジョーダン1 ミッド リネン

シュプリーム

最終価格 ニューバランスm990v1 ネイビー

スラム ジャム

Nike Air Jordan 1 Retro High Celtics 27

フラグメント

newbalance 801 ブラック 700fill enoy

エアマックス

NIKE AIR MAX 1 LV8 "OBSIDIAN"

トラビス

★NIKE Travis Scott★エアジョーダン1 ミディアムオリーブ 28

オフホワイト

Travis Fragmentのローカット

nike

定価8万円超 visvim SKAGWAY LOW FOLIE

ナイキ

UNDEFEATED × Nike Dunk Low 25.5

ダンク

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

SLAM JAM × NIKE DUNK HIGH WHITE/CLEAR-BLACK■ WHITE/CLEAR-BLACK (DA1639-101) リリース日2020年10月30日タグ スラムジャム新品、未使用 試着無しサイズUS9.5 JP27.5cm国内正規品 黒タグ斬新かつ大胆に、脱構築的なディティールが魅せるコラボレーション!1989年にイタリアの古都"フェラーラ"で創業したハイエンドなセレクトショップ、"SLAM JAM SOCIALISM(スラムジャム・ソーシャリズム)"。ディストリビューター、ブランドコンサルティングなど幅広い事業拡大とともに、イタリア独自のストリートシーンを牽引。"NIKE(ナイキ)"とのチームアップでは、掟破りとも呼べる逆向きスウッシュの"BLAZER(ブレーザー)"をリリース。常識にとらわれないデザインは、世界中のスニーカーフリークによる争奪戦が繰り広げられた。 35周年を迎え人気が沸騰する不朽の名作"DUNK(ダンク)"が、"SLAM JAM"らしいデコンストラクトなデザインへ。レザーとスウェードで構築されたアッパーには、ジュエル状のスウッシュが駆け抜け、ヒールまで囲むように取り付けられた。またスウッシュ直下には直線的にアレンジされたパーフォレーションを配置。またトランスルーセントのソールを加え、ハイテク感を感じさせる表情豊かな仕上がりへ。シュータンにはお得意の逆向きのスウッシュとロゴが描かれる。カラーはブラックとホワイトの2色がラインナップ。AJair jordanjordansupremeoff whitetravis scott air max undefeatedfragmentnike sbdunk lowジョーダンシュプリーム スラム ジャムフラグメントエアマックストラビスオフホワイトnike ナイキダンク

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE SB DUNK MID REALTREECAMO 27cm【新品】26.5㎝ ナイキ ACG エア マーダ パープル『新品未使用』 NIKE エア ハラチ オルカ 28cmNIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH シルバーメダルNIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT 【AQ0581-002】限定お値下げNIKE W DUNK LOW ナイキ ダンクロウ パンダ 25cmNike SB Dunk Low Pro "Burgundy/Grey"新品未使用 NIKE AIR FORCE 1 LOW /KITH KnicksPIERRE HAROY × VictorCruzNIKE wmns dunk low college navy