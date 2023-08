▶︎どなたでも価格交渉大歓迎!

▶︎こちらのお品は【USED美品】です。

▶︎ブランド

GRACE CONTINENTAL

グレース コンチネンタル

▶︎サイズ

36 S size 相当

着丈 49cm

身幅 46cm

ゆき丈 71cm

▶︎カラー・デザイン

白 ホワイト 花柄 ビッグ フラワー

刺繍 エンブロイダリー 肉厚

パーカー ジップアップ フード フーディー

ファスナー 前開き シアー 透け感

▶︎その他

大きな花柄の刺繍がポイントのパーカーです!

生地も刺繍も白色なので、派手なデザインでも

上品にまとまっていて、大人女子にオススメの

グレースコンチネンタルらしいアイテムです。

花柄の部分は所々に透け感があるのもポイント◎

(傷みではなく、そのようなデザインです)

ロングのプリーツスカート

デニムスカート、タイトスカートや

カラーパンツ、デニムパンツ等

どんなボトムスとも相性◎

中に着るシャツ、ブラウスも選びません。

定価28,000円+税

アナイ トッカ グレースコンチネンタル

ラブレス チェスティ ルネ フォクシー

エムズグレイシー ケイトスペード

バーバリー ブルーレーベル 等

お好きな方へおすすめです♡

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

