〔 山下達郎 On The Street Corner 3 〕レコード

レーベル / 品番‥Moon Records WQJV-103

プレス・発売時期‥1999年

付属‥シュリンクステッカー / インサート

● 曲 / LIST

A1 Dedicated To The One I Love

A2 Stand By Me

A3 Gloria

A4 Angel

A5 Dream Girl

A6 Their Hearts Were Full Of Spring

A7 Don't Ask Me To Be Lonely

B1 Love You So

B2 Love T.K.O.

B3 Why Do Fools Fall In Love

B4 Heavenly Father

B5 Love Can Go The Distance (Album Remix)

■ コンディション

〔レコード‥‥EX+〕経年美盤 / 音出しきれい

〔ジャケット‥EX+〕美品 きれい / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

* まとめてお取引 / 同梱割引できます * 梱包は梱包用とリサイクルの両資材を利用しております

初回生産限定盤 レコード〔 山下達郎 On The Street Corner 3 〕良好 / オン・ザ・ストリート・コーナー / 大滝詠一 細野晴臣 竹内まりや

#山下達郎

#大滝詠一

#松本隆

#細野晴臣

#ナイアガラ

#竹内まりや

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

