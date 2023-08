ヴェリテクール veritecoeur

たっぷり生地を使い、裾にかけてふんわりとAラインに広がり やや光沢のある上品な生地感で、綺麗目な雰囲気にぴったり。 スカートやパンツ、幅広いアイテムと 合わせやすく、絶妙な丈感でバランスのとれる一枚です。 また、背中からタックが入り、程よく落ちるシルエットが 動くたびに色んな表情を魅せ、魅力たっぷりなワンピースです。

【カラー】

黒 ブラック

【サイズ】フリーサイズ

身幅 65

着丈 110

裄丈 80

多少の誤差はご了承ください。

写真最後のモデルさんは163センチです。

【素材】

コットン 85%

リネン 10%

ポリウレタン 5%

日本製

手洗い可

【状態】

着用回数は少ないです。

目立つ傷や汚れはなく美品です。

多少の擦れはありますが、

これも良さかと思います。

気になる方はご遠慮ください。

自宅保管ですので御理解頂ける方

よろしくお願いいたします。

プロフィールご一読いただけますと幸いです。

他にも色々出品中です⭐︎

気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。

ワンピース Aライン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェリテクール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

