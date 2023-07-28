人気商品ランキング プラダPRADAチェーンバッグ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

数年前にBUYMAにて購入しましたが、1度も使用しないまま保管してありました。蓋部分だけ色がオーロラっぽく見えるのが、最初からなのか経年でのものなのか不明です。

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以下BUYMA購入時の説明文です。

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幅 17.0cm、高さ16.0cm、

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マチ 4.0cm、ストラップ 119.0cm

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■型 番： BP0623

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■名 称： BANDOLIERA

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■素 材： TESSUTO IMPUNTU ナイロン

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■仕 様： 外側：オープンポケット１

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内側：ファスナーポケット１、オープンポケット１

LOUIS VUITTON 【ポパンクール／ショルダーバッグ】



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■付属品： 保存袋、ギャランティーカード、ケアカード、レシートコピー

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ナイロンキルティングで春夏のお洒落を可愛く彩ります。

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きらきら光るゴールドチェーン、小さくてかわいいバッグ。

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保存袋付、安心のギャランティーカード＆レシートコピー付。カラー···グリーン

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種類···ミニショルダーバッグ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

数年前にBUYMAにて購入しましたが、1度も使用しないまま保管してありました。蓋部分だけ色がオーロラっぽく見えるのが、最初からなのか経年でのものなのか不明です。以下BUYMA購入時の説明文です。幅 17.0cm、高さ16.0cm、マチ 4.0cm、ストラップ 119.0cmONE Scm ■FUMO （カーキ系） ■型 番： BP0623 ■名 称： BANDOLIERA ■素 材： TESSUTO IMPUNTU ナイロン ■仕 様： 外側：オープンポケット１ 内側：ファスナーポケット１、オープンポケット１ ■付属品： 保存袋、ギャランティーカード、ケアカード、レシートコピーナイロンキルティングで春夏のお洒落を可愛く彩ります。きらきら光るゴールドチェーン、小さくてかわいいバッグ。保存袋付、安心のギャランティーカード＆レシートコピー付。カラー···グリーン種類···ミニショルダーバッグ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

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