【有名人芸能人】 21ss stussy DYED PANT UNIFORM スラックス

stussyのパンツになります。

デザインが効いているので、トップスやスニーカーをシンプルにするとまとまりが出てカッコよく履くことができます。

ボタンが少し緩んでいますが、それ以外に傷や汚れはございません。

ウエスト約47cm

ワタリ約32cm

股上約32cm

股下約73cm

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

stussyのパンツになります。デザインが効いているので、トップスやスニーカーをシンプルにするとまとまりが出てカッコよく履くことができます。ボタンが少し緩んでいますが、それ以外に傷や汚れはございません。ウエスト約47cmワタリ約32cm股上約32cm股下約73cm素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。Nike Dunk Low Retro "White/Black"ナイキ ダンク ロー レトロ "ホワイト/ブラック"DD1391-100ジョーダンjordanadidasアディダスnew balanceニューバランスノースフェイスTHE NORTH FACEシュプリームSupremeSTUSSYステューシーユニオンUNIONunionフラグメントfragmentトラヴィスTravisオフホワイトOff-WhiteキスkithエッセンシャルズESSENTIALSエメ レオン ドレAim Leon doreコラボスニーカーコラボレーションjjjjound ジョウンド ald aime leon dore エメレオンドレ エイムレオンドレ wtaps kith キス キースronnie fieg ロニーファイグstone island ストーンアイランドsalehe bembury joe freshgoods concepts コンセプツ Levi's リーバイス auralee オーラリー bodega the apartmentアパートメントcasablanca カサブランカpattaパタ nike ナイキ af1 air force 1 aj1 air jordan 1 エアフォース1 エアジョーダン1 off-white オフホワイト ambushアンブッシュ undefeated アンディフィーテッド sacai サカイ undercover アンダーカバー NBA nike sb ナイキSB

