商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シュプリーム ルイヴィトンのコラボキャップです。17年に表参道のルイヴィトンで購入致しました。保存袋は使ってしまって無いですが、包装紙?は残っています。購入してから汚すのが怖かったので着用回数は10回無いくらいかなと思います。

