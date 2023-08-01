独創的 プラチナ ダイヤモンドリング　D0.55ct　5.5g　送料無料　高品質ダイヤ リング

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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
アガット agate ハーフエタニティリング ダイヤモンド 7号 18K
Tiffany ティファニー YG 750 エルサペレッティ 1PD リング
ジュエリーショップレインボーと申します！
美品 ダイヤモンド 0.16ct 2連 リング K18 指輪 A00729
オパールリング 10K 9号 shushu jyojyoシュシュジョジョ
現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！
フォエバーマーク 指輪 ネックレス セット
新品未使用 KAORU リング #13 イエローベリル K10 ピンクゴールド
フォローしていただいた方には激安出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額をお知らせください。
美品 ミキモト Pt950 ダイヤ0.23ct(F‐VVS1) リング 指輪
スタージュエリー k18 ダイヤモンドリング 5号
豪華☆PT非加熱サファイアリングS:2.34ct D:2.072ct
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
ルイヴィトン リング ナノグラム
ピンクジェリーオパール リングB
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
LOUIS VUITTON ルイヴィトン 小物 リング 指輪 バーグ ナノグラム
トレソロ Tresoro ダイヤリング サイズ ＃11 k18WG
✨激安出品価格 ￥99,800✨
グッチ ダブルGフラワーリング GUCCI 14号 レディース 指輪 シルバー
繊細な唐草銀細工の指輪 モロッコシルバー
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
やまねこ様専用 エテ K10リング 13号
美品 K18 エメラルド計0.77 ダイヤ計1.43 デザイン リング 指輪
ハート・可愛い！ミキモト k18 ダイヤ リング 2.43g M805
【タイトル】プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct サイズ10号 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ ラージメレ
スペーサープレーン3mm
✴︎極美品 K18 18金 0.053ct ダイヤ ルビー ゴールド リング
【素材】 Pt850 プラチナ
本日限定価格！プラチナリング
ルイヴィトン プティットバーグ アンプラント リング k18
【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.55ct
カルティエ フルエタニティ#49
M64839 ルイヴィトン ジョンク モノグラム バングル ブレスレット
【サイズ】10号
ティファニー 指輪 K18WG アトラスナローリング 8号4g ホワイトゴールド
ヴァンドームアオヤマ リング k10
【重量】5.5g
アガット10k リング
ティファニー トゥルーナローリング
【リング幅・上部厚み】最大幅3.8×上部厚み3.0mm
専用です エメラルドのダイヤリング 鑑定書付き
グッチ ミラー リング プラチナ pt950 リング 指輪 リンク トゥ ラブ
【コメント】大粒のメレダイヤを使用したプラチナダイヤモンドリングが入荷しました。
Pt900 K18 ダイヤ リング0.90ct 16号
0.11ctのラージメレダイヤを5ピース贅沢にセッティングされています。
✨美品✨ヴィヴィアンウエストウッド コンジットストリートリング
ダイヤモンドの品質は無色系・VSクラスと非常に高品質なダイヤを使用。
グッチ パール 2連 リング スタッズ ゴールド 13
カットのプロポーションが良いのでギラギラと煌めきます。
ショーメ リアン リング #52号 購入証明書付き
デザインは高さが低く、爪を使っていないので普段使いにおすすめです。
クリスタルパワー チェッカークッション デザインリング
是非この機会にお買い求めください。
【最終価格】イギリス アンティーク ブルージルコン リング
新品 高品質 カラーチェンジ抜群！ガーネット ダイヤモンドpt900リング
※商品は紙製のケースに入れて発送致します。
プラチナ pt900 リング メノウカメオ 15号 7.98 g
K18 オレンジサファイア ピンキーリング
◆商品の状態 『 A 』ランク
k18 ルビー ダイヤモンド リング
地金部分に使用時の微細な傷がありますが、肉眼ではそれ程気にならない程度です。
ミキモト MIKIMOTO パール リング K18 真珠 指輪 王室御用達
新品仕上げも可能です。
ティファニー メンズ リング シルバー チタン
SALE！ k18YG 特大！ 血赤珊瑚 リング 指輪 ヴィンテージ ゴージャス
SS・・・未使用
ダイヤモンド ミル打ち リング K18PG 0.21ct 5.4g
S ・・・新品仕上げ済み
ダイアモンド指輪
A ・・・目立ったキズなし
【中古】セーラームーンQ-pot セーラージュエルキャンディリング 3点セットs
B ・・・やや傷あり
Pt900 ダイヤモンドリング D0.40ct F SI1 鑑定書付き プラチナ
C ・・・傷あり
k18 リング 11号
【agete CLASSIC】K10透かしリング 11号
他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
花のモチーフのサファイアリング（18金）
【K18 / D0.34ct】指輪 リング ダイヤ ダイヤモンド シンプル 綺麗
■返品について
ジュエリーマキ Lovety k18 ベビーリング 2連リング
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
ティファニー グルーブドダブルラインリング 12号 シルバー925 磨き済
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
アンティーク調 ダイヤリング 208
K18 リング 手作り 槌目 幅6.2㎜ 厚さ1.1㎜ 15号アップ
#プラチナリング
【2カラット】オーバルカット モアサナイト リング k18WG
#リング
美品TIFFANY&Co. ティファニー アトラスリング11号
#指輪
スタージュエリー K10 リング
#ダイヤモンド
Ponte Vecchio
#ダイヤモンドリング
Tar Tar アメシスト&CZ リング ソーシャ 大粒アメジスト4ct
#ダイヤリング
美品 ティファニー K18YG シグネチャー クロス ダイヤ リング 指輪
#ファッションリング
mi様専用 ピンクサファイア ダイヤモンド k18リング ピッコリー二
#ジュエリー
✨希少✨Hermèsエルメス シェーヌダンクルリング シルバー925 指輪
#お値下げ可能
himeyuri.secret ザラついた感情と紅い糸 -リング-
#送料無料
K18 リング
ココシュニック♡ラウンドフラワーモチーフリング
6549ta1659ri298
コロコロコロちゃんさま専用 宝石ルース K18ピンクゴールドリング #18
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
★最終価格★サファイア0.53ct／ダイヤ0.13ct 18金&Pt900リング
ルイヴィトン★バーグ スウィート モノグラム イン マイ ハート リング
レモンクオーツ18kリング
カルティエリング サイズ50 3.5mm ルイ カルティエ ヴァンドーム
お客様ご専用 本真珠 淡水バロックパールルース ゴールドLS250
【美品】ダイヤリング0.17ctゴールド＋プラチナコンビ9号 K18/PT900
美品 TIFFANY&CO ティファニー スクエアクッションリング 9号 指輪①
asamifujikawa 2102006 / Gold リング
1930年 モース ハイスクール 10K 4.6g クラスリング イエローゴール
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ジュエリーショップレインボーと申します！現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！フォローしていただいた方には激安出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額をお知らせください。他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★✨激安出品価格 ￥99,800✨★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【タイトル】プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct サイズ10号 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ ラージメレ【素材】 Pt850 プラチナ【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.55ct【サイズ】10号【重量】5.5g【リング幅・上部厚み】最大幅3.8×上部厚み3.0mm【コメント】大粒のメレダイヤを使用したプラチナダイヤモンドリングが入荷しました。0.11ctのラージメレダイヤを5ピース贅沢にセッティングされています。ダイヤモンドの品質は無色系・VSクラスと非常に高品質なダイヤを使用。カットのプロポーションが良いのでギラギラと煌めきます。デザインは高さが低く、爪を使っていないので普段使いにおすすめです。是非この機会にお買い求めください。※商品は紙製のケースに入れて発送致します。◆商品の状態 『 A 』ランク地金部分に使用時の微細な傷がありますが、肉眼ではそれ程気にならない程度です。新品仕上げも可能です。SS・・・未使用S ・・・新品仕上げ済み A ・・・目立ったキズなしB ・・・やや傷ありC ・・・傷あり他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。■返品について「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。受け取り評価をする前にご連絡お願いします。#プラチナリング#リング#指輪#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#ダイヤリング#ファッションリング#ジュエリー#お値下げ可能#送料無料6549ta1659ri298
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やや傷や汚れあり
独創的 プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ リング
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独創的 プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ リング
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(税込) 送料込み
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プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ
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1543
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独創的 プラチナ ダイヤモンドリング D0.55ct 5.5g 送料無料 高品質ダイヤ リング
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