【メーカー再生品】 second TXT memories 日本語字幕付き DVD ミュージシャン

TXT second memories DVD

※日本語字幕付き

ユニバーサルミュージックストアで購入しました(^^)

もう販売していないので、手に入れるのは難しいかと思います。

付属品全て付きます。

トレカ→スビン

届いて開封し、すぐにプチプチに包んで保管していたためほぼ新品未使用です。

1度開封したのみ。

DVD未再生

※届いた時から付いている、薄い小さい傷などは多少あります。

気になる方は購入ご遠慮ください。

トレカのみ購入、メモリーズのみ購入(トレカ以外購入)希望の方はコメントにて相談可能です。

トレカのみ→4000円

メモリーズのみ→8000円

その他気になることありましたら気軽にコメントください☺︎

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

