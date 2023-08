【year】

BURBERRY バーバリー チェック ホース刺繍 コットン ニット 半袖 S

90sのヴィンテージ古着。

【brand】

画像にてご確認ください。

【material】

100% cotton

【size】

表記サイズ

L

平置き実寸

着丈 70cm

身幅 55.5cm

肩幅 52cm

袖丈 20cm

【condition】

傷や汚れ [ B ]

S:新品、未使用、デッドストック

A:傷や汚れがほとんど見られない

B:一部に若干の汚れや傷がある

C:全体もしくは一部に目立つ傷や汚がある

使用頻度 [ B ]

S:新品、未使用、デッドストック

A:使用感がほとんど見られない

B:使用感がある一般的な古着

C:一般的な古着よりも使用感がある

※当方の主観による判断となり購入者様の判断と異なる可能性があります。

※画像にてご確認いだだきご判断ください。

◇ご不明な点や気になる点がありましたら、お問い合わせください。

◇返信が遅くなる場合があります。申し訳ございませんがお待ちください。

◇割引などより詳しい情報は「プロフィール」に記載しております。併せてご確認ください。

#古着 #ヴィンテージ #オールド #モッズ #ヒッピー #グラム #グランジ #モード #ピート #ボウイ #カート #エディスリマン

管理番号 12600

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

【year】90sのヴィンテージ古着。※多少のズレや全く異なる場合があります。【brand】画像にてご確認ください。【material】100% cotton【size】表記サイズL平置き実寸着丈 70cm身幅 55.5cm肩幅 52cm 袖丈 20cm【condition】傷や汚れ [ B ]S:新品、未使用、デッドストックA:傷や汚れがほとんど見られないB:一部に若干の汚れや傷があるC:全体もしくは一部に目立つ傷や汚がある使用頻度 [ B ]S:新品、未使用、デッドストックA:使用感がほとんど見られないB:使用感がある一般的な古着C:一般的な古着よりも使用感がある※当方の主観による判断となり購入者様の判断と異なる可能性があります。※画像にてご確認いだだきご判断ください。◇ご不明な点や気になる点がありましたら、お問い合わせください。◇返信が遅くなる場合があります。申し訳ございませんがお待ちください。◇割引などより詳しい情報は「プロフィール」に記載しております。併せてご確認ください。#古着 #ヴィンテージ #オールド #モッズ #ヒッピー #グラム #グランジ #モード #ピート #ボウイ #カート #エディスリマン管理番号 12600

