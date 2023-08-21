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商品の説明
交換後、倉庫に眠っていました
【送料込み！】Surly Pacer クリスキング ディスコトマト 54サイズ
使用期間はおそらく1000km程度です
FULCRUM RACING 7 DB フルクラム レーシング7 カンパフリー
使用に伴うガリ傷があります
［ビンテージ］★カンパニョーロ コルサーレコード（Ｃレコード）クランク
他にも随時出品予定です
Gokisoクライマーチューブラーホイール
BMX KINK TACTIC フレーム
その他···クランク
130mm 10° No.6
用途・素材···ロードバイク
sram rival フロント シングル レバー ブレーキ
TREK MADONE SLR シートポスト
SHIMANO
ピレリ PZERO VELO TT 23c ミシュランPOWER ROAD25C
シマノ
4iii prescision 3 r7000おまけ付き
クランク
Campagnolo ZONDA C17 (カンパニョーロ ゾンダ C17)
アルテグラ
Novacorona Ares
ULTEGRA
アルテグラ R8070 Di2 コンポセット
商品の情報
ブランド
シマノ
商品の状態
やや傷や汚れあり
カンパニョーロ レコード スケルトン ブレーキ 前後デュアルピボット③
パナソニック 電動自転車用バッテリー
T-19ピスト純正クランク
gebioMized サドル N60 130mm
カンパニョーロ シートピラー スーパーレコード27.2
メリダリアクト400 最終値下げ‼️‼️‼️
交換後、倉庫に眠っていました使用期間はおそらく1000km程度です使用に伴うガリ傷があります他にも随時出品予定ですその他···クランク用途・素材···ロードバイクSHIMANOシマノクランクアルテグラULTEGRA
商品の情報
ブランド
シマノ
商品の状態
やや傷や汚れあり
激安な クランク ULTEGRA FC-6800 172.5mm 11s 52-36 パーツ
375
17分钟前
激安な クランク ULTEGRA FC-6800 172.5mm 11s 52-36 パーツ
¥
13,000
¥
11,050
(税込) 送料込み
5
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自転車
パーツ
クランク ULTEGRA FC-6800 172.5mm 11s 52-36
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d648388a12
1500
本人確認済
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コメント (15)
激安な クランク ULTEGRA FC-6800 172.5mm 11s 52-36 パーツ
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