買取り実績 B’z プレミアム　premium グッズ　pleasure ミュージシャン

B'z LIVE-GYM pleasure STARS

Premium席専用オリジナルグッズ

●ネックピース

●プレミアムパス

●メモリアルメダル

●タペストリー

●ミニトートバッグ

●サービスバッグ

おまけ

銀テープ 2本

桜吹雪

グッズは新品未開封ですが、サービスバッグは持って帰ったときの使用感がごさいます。

おまけの銀テープも比較的キレイですが、折りスレ等あります。

○初期傷などあり、完璧なものを求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。

○未開封品のため検品はしておりません。

○ご購入後のキャンセル及びクレーム、返品は如何なる理由であっても一切お受けできません。

○ 喫煙者はおりません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

