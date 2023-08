【人気急上昇】 スキズ ペンライト ver.2 K-POP/アジア

Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2

韓国JYPショップで購入

手元にあるためすぐに発送可能

[商品詳細情報]

商品: ペンライト

実重量 : 約500g

[商品構成]

- アウトボックス OUT BOX 1EA

- ペンライト LIGHT STICK 1EA

- 保証書 WARRANTY 1EA

- ストラップ STRAP 1EA

海外製品のため、アウトボックスやプラ部分など細かいスレがある場合がございます。

必ずご了承頂き、ご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

