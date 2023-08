【公式】【9点セット】

NO MORE DREAM トレカ ジョングク



【GW限定】BTS MAGIC SHOP ペンミ 会場限定FC継続トレカ ジミン

沢山の商品の中からご覧頂きありがとうございます!

IZ*ONE 公式ペンライト チェイェナペンライトアクセサリー付

推しが出ず、被ってしまった為お譲りします(*ˊ˘ˋ*)

straykids スキズ ハイタッチ券 ハン ジソン



boynextdoor ジェヒョン ラキドロ weverse トレカ

ランダム商品ですので1度開封しております。

YOUNITE スティーブ サイン

その後は暗所で厳重に保管しておりました。

straykids ハイタッチ Felix フィリックス トレカ top



⚠️専用【750】SEVENTEEN 舞い落ちる花びら ひとりじゃない ジョンハン

写真にもある通り(特に10枚目・アイエン)

ENHYPEN ジョンウォン トレカ エンコネクト フルコンプ

に少しキズがありますが

BOYS PLANET ZB1 CGV ファイナル トレカ ソンハンビン

製造過程で付けられていた物(初期傷)なので神経質な方は御遠慮下さい。

BTS ジョングクトレカ まとめ売り

*普通に付けていても気にならない程度です。

今日中限定最安値‼️TXT ヨンジュン Memories トレカ



ATEEZ トレカ ウヨン



最終値下げ/TWICE/BLUETOOTH/スピーカートレカ!

スキズカフェに行きたかったけど遠くて行けなかった方

ateez サン サインアルバム

ランダムで推しが当たらなかった方にオススメです✧*。

bts dvd 等 まとめ売り



BTS LOVE YOURSELF SPEAK YOURSELF LONDON



【美品】Nintendo Switch/24時間以内発送!



TXT FC1期継続特典 ヨンジュントレカ

※発送の際は水濡れ防止/プチプチ梱包しますので、ご安心下さい。

NCT 2020 マーク スペシャル イヤーブック トレカ



SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2 OFFICIAL LIGHTS

----

BLACKPINK 2019 WELCOMING



DFESTA 特典 トレカ Stray Kids スキズ フィリックス

値下げ×

BTS 防弾少年団 THE WINGS TOUR SEOUL Blu-ray



ミュープラ 店舗限定5-star straykids フィリックス ラキドロ

StrayKids

スキズ ハイタッチ券 ヒョンジン チャンビン

StrayKidsCafe

ATEEZ ソンファ シーグリ トレカ

SKZ

TREASURE ジフン Weverse特典 未公開 Blooming トレカ

BangChan

NMIXX へウォン トレカ ラキドロ ktown4u

LeeKnow

SEVENTEEN 2016年 ウジ ソウルコン チェキ トレカ

Chanbin

LOONA KNPOPS 特典トレカ 12枚 セット

Hyunjin

ジョングク トレカ lys newyork

Han

TXT Kit、シーグリ、DecoKit、MidSummer、CDなど33点

Felix

TWICE ナヨン WORLD TOUR ready to be SSJYP

Seungmin

②⑦①MALUS サウェ対面 当選特典 サイン入りトレカ(シオン)

IN

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【公式】【9点セット】沢山の商品の中からご覧頂きありがとうございます!推しが出ず、被ってしまった為お譲りします(*ˊ˘ˋ*)ランダム商品ですので1度開封しております。その後は暗所で厳重に保管しておりました。写真にもある通り(特に10枚目・アイエン)に少しキズがありますが製造過程で付けられていた物(初期傷)なので神経質な方は御遠慮下さい。*普通に付けていても気にならない程度です。スキズカフェに行きたかったけど遠くて行けなかった方ランダムで推しが当たらなかった方にオススメです✧*。※発送の際は水濡れ防止/プチプチ梱包しますので、ご安心下さい。----値下げ×StrayKidsStrayKidsCafeSKZBangChanLeeKnowChanbinHyunjinHanFelixSeungminIN

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ENHYPEN ジョンウォン ラキドロ正規品 LE SSERAFIM チェウォン サノク トレカ セットあふふ様専用ミンハオ CARATZONE カラットゾーン ミョンホ ソウルコンpurple kiss ドシボイプラ ファイナル トレカ キムギュビンNCT127 テヨン slowacid トレカstraykids スンミン InterparkENHYPEN ホリデーコレクション 新品未開封StrayKids CLIO フィリックス トレカ