大きい割引 1stカラー　25.5cm ルカ1 us7.5 初期カラー スニーカー

ルカ1の1stカラーになります。

初期カラーにて、人気にて争奪戦でした。

購入しましたが、断捨離にて出品です。

バッシュをいっぱい所有しております。

その為、5回程の使用です。

箱なども全てあります。

履きやすく、欠点がないバッシュです。

ルカ1の中で、1番数が、少なく人気カラーです。

手放したくはないのですが、今回新生活にて泣く泣く出品になります。

宜しくお願い致します。

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

