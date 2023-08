人気ブランドを Tシャツ 黒 L neighborhood ネイバーフッド TEE SS-7 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

未使用品ですが開封しているため未使用に近いとしております。

vaultroom リオレウス tシャツ モンハン モンスターハンター

BLACK(黒)のLサイズです。

メーカーホームページでは着丈73.5×肩幅52.5×身幅59cmとなっています。

画像3枚目はバックプリントの参考画像です。出品商品は黒に白字です。

ネコポスにて発送予定です。

ご検討よろしくお願い致します。

neighborhood ネイバーフッド

Tシャツ NH. TEE SS-7

関連ワード

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ネイバーフッド 商品の状態 未使用に近い

