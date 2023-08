ご覧頂きありがとうございます!^_^

【商品詳細】 LS2210-020

○ブランド:RED WING/レッドウィング

○ライン:ファクトリーセカンド

○アイテム名:レザービジネスシューズ

○モデル:101 OXFORD オックスフォード

○生産国:USA製 / アメリカ製 / 米国製 / MADE IN USA

○メインマテリアル:本革

○トゥ形状:プレーントゥ

○状態:中古 Nランク(プロフィール参照)

特記事項:未使用品。レッドウィング公式のアウトレット、ファクトリーセカンドの商品のため、タン部分にパンチ穴がありますが、着用には問題ありません。(画像参照)。

○表記サイズ:27.5cm/9.5D

○アウトソール:全長 30.8cm/最大幅 11.0cm

*素人計測ですので若干の誤差はご了承ください。

○色:ブラック/黒

○付属品有無:純正箱

*シューツリーは付属されません。

数か月前に、全国チェーンのリサイクルショップにて購入したお品です。

出品にあたりクリーニングなど施しておりますので到着次第、そのままご使用頂けます。

#男の革靴専門店ショシュール

大人気!アメリカの誇る老舗ブーツブランド 《RED WING》の正規のアウトレット商品 《ファクトリーセカンド》から【101 OXFORD オックスフォード/レザービジネスシューズ】の入荷です。上質なレザーを使用した洗練されたデザインと、履き心地の良さには定評があります。

【取り扱い商品】

ドレス ローファー オックスフォード サービス オフィサー チャッカブーツ カントリー デザート チロリアン オックスフォード モカシン ポストマン ストレートチップ ウィング メダリオン 内羽根 外羽根 ビブラムソール 本革 本皮 グッドイヤー マッケイ製法 など色々と出品しておりますので、是非ご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 新品、未使用

