【ブランド】

Supreme|シュプリーム

【アイテム】

20AW Velour Baseball Jersey

【サイズ】

表記:XL

着丈:約70cm

身幅:約64cm

肩幅:約54cm

袖丈:約23cm

※素人採寸

【素材】

コットン 80%

ポリエステル 20%

【状態】

ランク:B

∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。

気になる箇所がございましたらコメントにて

お写真の追加もさせていただきます^ ^

N新品

S未使用品

Aダメージや使用感がほぼない商品

B多少使用感のある商品

C使用感があり、多少ダメージがある商品

D使用感があり、大きなダメージがある商品

【購入先】

大手リサイクルショップ(AACD加盟店)

→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、

迅速に返品対応させていただきます^ ^

✿フォロー割始めました✿

こちらのアカウントをフォローいただき、

ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪

*2,000円以上 ▶︎100円OFF

*5,000円以上 ▶︎300円OFF

*10,000円以上 ▶︎500円OFF

■確認事項

・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿----------------------------✿ アイテム別まとめはこちら♡ ▶︎ #marons_mens✿----------------------------✿【ブランド】Supreme|シュプリーム【アイテム】20AW Velour Baseball Jersey 入手困難 刺繍 半袖シャツ ゆるだぼ 重ね着 希少 パーカー スウェット ベースボールシャツ ゲームシャツ 大きいサイズ ホワイト 白【サイズ】表記:XL着丈:約70cm身幅:約64cm肩幅:約54cm袖丈:約23cm※素人採寸【素材】コットン 80%ポリエステル 20%【状態】ランク:B∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。 気になる箇所がございましたらコメントにて お写真の追加もさせていただきます^ ^N新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感のある商品C使用感があり、多少ダメージがある商品D使用感があり、大きなダメージがある商品【購入先】大手リサイクルショップ(AACD加盟店)→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、迅速に返品対応させていただきます^ ^✿フォロー割始めました✿こちらのアカウントをフォローいただき、ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪*2,000円以上 ▶︎100円OFF*5,000円以上 ▶︎300円OFF*10,000円以上 ▶︎500円OFF=======================■確認事項・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。=======================

vintage FILA フィラ USA製 半袖 Tシャツ【米国製】シュプリーム☆キャットインザハット プリントTシャツ入手困難Lサイズ80s POWELL PERALTA CABALLERO パウエル キャバレロシュプリーム Tシャツ L カモフラージュ センターロゴ モール刺繍 ゴールドStussy x Nike Men's Tシャツ Lサイズ激レア USA製 90s ヴィンテージ アインシュタイン Tシャツ メンズ L【激レア☆メキシコ製00s】ジューダスプリースト両面プリントバンドTシャツ XLcreative bott store Tシャツレザレクション Tシャツ レディース