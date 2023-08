超高品質で人気の 新品時約20万　Ermenegildo Zegna　タグ付　最高級カシミヤコート その他

Ermenegildo Zegna

値札のとおり、新品の時の価格が、約20万円のゼニアの最高級カシミアコートです。

タグ付き

カシミヤ100%

CASHMERE

サイズ S

胸囲 78~86

身長 150~160

身幅 約57cm

着丈 約99cm

袖丈(脇の下~袖) 約39cm

平置き、素人採寸ですので、ご了承下さい。

タグに「全紳連」とあるので、メンズサイズだと思いますが、上記をご参照ください。

サイズが合えば、メンズでも、レディースでもご使用いただけるかとは思います。

素材

表地

カシミヤ 100%

裏地

ポリエステル

キュプラ

目立たないとは思いますし、内側ですので、全然気にならないと思いますが、内側ポケットあたりに刺繍を剥がしたあとがあります。

写真をご参照ください。

古着屋で購入しました。

神経質な方は、購入をご遠慮ください。

ご要望やご質問等は必ず、ご購入前にお願いいたします。

他にもファッション系いろいろ出品してます!

他の商品とのセット割引あります!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エルメネジルドゼニア 商品の状態 未使用に近い

