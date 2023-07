大島の着物をリメイクして作製したウエストゴムロングドレススカートフリーサイズです。

大島着物リメイクウエストゴムロングスカートフリーサイズ

#着物リメイクスカート #着物スカート

#ロングスカート #フリーサイズ #着物リメイクロングスカート

#大島 #大島紬着物 #大島紬着物リメイクスカート #大島紬

#大島リメイクスカート #大島スカート

#kamadaworld着物スカート一覧

心を込めて1点1点作製しております(*^-^*)

お手持ちのトップスと組み合わせてお使いください。

*スカートのみの販売です。上半身着用の衣服は撮影用ですので付きません。

裏地付きでウエスト回りのゴロつき無くスッキリとしたシルエットで着こなせる大島着物リメイクスカート。

和装だけどスカート、ウエストゴムなので着るのがとてもラクチン体もとても楽な大島着物リメイクスカートです。

触り心地が滑らかで手にしっくりとくる安心感。絵柄の鮮やかさは日本の大島の着物ならではの存在感で素晴らしく華やかな美しさです。

高級感が漂う生地は着る人をオシャレで華やかに演出します。

大島着物リメイクウエストゴムロングスカート送料無料フリーサイズ1点物大島1277

【大島とは】

奄美大島(鹿児島県)を本場生産地(発祥の地)とする絹織物で日本の民族衣装を代表する着物の女王と言われている、高級絹織物として着る人のステータスシンボルです。約1,300年の歴史を誇る、日本の伝統的工芸品です。

【サイズ】

M~LL(フリーサイズ)

ウエスト:約65センチ~95センチ

総丈:約85センチ

*ウエストサイズはゴム入り口でご自身で調整できます。

【注意事項】

商品はハンドメイド職人が1点1点丁寧に仕上げております。生地の検品は厳選し注意して行っておりますが古帯・古着物をリメイクという特性上、生地にごく多少の難(糸や生地の擦れなど等)がある物もございます。ですが販売するにあたりよほどのシミや糸ほつれ・臭いのあるものは使用しておりませんのでご安心頂き着物帯リメイクをご理解・ご了承のうえ購入して頂きますようお願い致します。

大島の着物リメイクスカートのお手入れ方法は発送時に一緒に入れてあります。

送料無料です。発送は通常1~2日以内に対応させて頂いております。(休業日期間は5日後)レターパックプラス(追跡番号あり)発送の為 日時指定は出来かねますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

