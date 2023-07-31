新着商品 ラドー 【美品】RADO 腕時計 シルバー ブラック 腕時計(アナログ)

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ケイトスペード 腕時計 タツノオトシゴ



【ほぼ新品】GARMIN スマートウォッチ vivomove3 ブラック

【稼働品/ battery OK 】です。

ロンジン LONGINES アンティークウォッチ レクタン



コンステレーション クォーツ ピンクシェル文字盤 12Pダイヤ ダイヤベゼル

【正規品/ genuine product 】です。

【バレニア】HERMES ’エルメス 時計’ BA1.510☆新品同様/未使用☆



lady SEIKO 2針 K18 手巻 純度75パーセント

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

アメリカセレブ人気●高級品●レディース●ホワイト●日常生活防水●マイケルコース



GUCCI 腕時計 バングルウォッチ ステンレススチール クォーツ

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【4259-100-3】正常可動 GUCCIレディース 腕時計 クォーツ

商品の状態

マイケルコース 腕時計 値下げしました

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比較的に使用感の少ないUSED品です。

【新品】CITIZEN/シチズン/エコドライブ/シルバー/腕時計/レディース

軽度の擦り傷はございますが、

南アフリカ産本物ダイアモンドと スイス製ムーブメント使用のハイクオリティーモデル

風防に気になるような傷は見受けられず、

稼働品 ルキア LUKIA 黒文字盤 SEIKO セイコー ソーラー電波時計

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

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なかなか出回らないモデルです。

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到着後すぐにご愛用いただけます♪

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商品の詳細

【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド VV163BGPK ピンクレザー

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シチズン クロスシー



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電池交換済み Christian Dior パンディオラ クォーツ レディース

サイズ：約2.4cm (リューズ含まず)

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動作 ：確認済み(2022年5月電池交換み)

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【クォーツ・アナログ腕時計】セイコー ルキア

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千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

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【正規品保証】いたします。

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過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

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返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

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商品の情報 ブランド ラドー 商品の状態 やや傷や汚れあり

〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。なかなか出回らないモデルです。到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー：ブラック×シルバーサイズ：約2.4cm (リューズ含まず)腕周り：約16.5cm動作 ：確認済み(2022年5月電池交換み)付属品：なし…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのラドー……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/153.0324

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